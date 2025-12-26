Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 09:10

Общество

Городские службы проводят необходимые работы в связи со снегом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные службы проводят все необходимые работы в связи со снегом и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Вечером в четверг, 25 декабря, специалисты провели сплошное механизированное прометание, а также противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. Ранним утром пятницы, 26 декабря, цикл работ повторили.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что снег будет идти до понедельника, 29 декабря, – местами сильный, возможна метель. Кроме того, 26 декабря ожидается резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Минувшей ночью в Москве выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушина и МГУ было зафиксировано 9 миллиметров снега. При этом во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков.

В связи с непогодой москвичам рекомендовали использовать для поездок городской транспорт. Однако, если поездок на автомобиле не избежать, следует отложить их на более позднее время, например после 20:00. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД следят за ситуацией на дороге.

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика