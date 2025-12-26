Городские службы проводят необходимые работы в связи со снегом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные службы проводят все необходимые работы в связи со снегом и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Вечером в четверг, 25 декабря, специалисты провели сплошное механизированное прометание, а также противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. Ранним утром пятницы, 26 декабря, цикл работ повторили.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что снег будет идти до понедельника, 29 декабря, – местами сильный, возможна метель. Кроме того, 26 декабря ожидается резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Минувшей ночью в Москве выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушина и МГУ было зафиксировано 9 миллиметров снега. При этом во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков.

В связи с непогодой москвичам рекомендовали использовать для поездок городской транспорт. Однако, если поездок на автомобиле не избежать, следует отложить их на более позднее время, например после 20:00. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД следят за ситуацией на дороге.