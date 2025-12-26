Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:58

Транспорт

Москвичам рекомендовали использовать для поездок метро из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт для поездок из-за непогоды. С такой просьбой к жителям столицы обратилась пресс-служба Дептранса.

В ведомстве объяснили, что в пятницу, 26 декабря, в городе ожидаются снег и сильный ветер, а также возможно образование гололедицы. В случае, если поездок на автомобиле не избежать, следует отложить их на более позднее время, например после 20:00.

На движение могут повлиять снижение скорости из-за погодных условий и увеличение числа поездок, а также короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время движения не отвлекаться на телефон. Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД следят за ситуацией на дороге.

В ночь на пятницу в Москве выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ было зафиксировано 9 миллиметров снега. При этом во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков. Вместе с тем днем 26 декабря ожидается не более 4 миллиметров снега.

