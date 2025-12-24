Температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме 27–28 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме в предстоящие выходные дни, 27 и 28 декабря. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, период сильных морозов завершится 24 декабря. Однако в пятницу, 26 декабря, погода будет особенно неблагоприятной – ночью местами ожидаются сильный снег, метель и сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12–17 метров в секунду.

Позднякова отметила, что 27 и 28 декабря погодная обстановка начнет постепенно улучшаться, хотя сохранится облачность с периодическим снегом. Она уточнила, что температура воздуха начнет снижаться: в субботу, 27 декабря, в Москве она составит от минус 2 до минус 4 градусов в течение суток, а по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Синоптик добавила, что тенденция к похолоданию сохранится и в воскресенье. 28 и 29 декабря также возможны снегопады.

"Минимальная температура в Москве – минус 5–10 градусов, дневная температура – минус 3–8 градусов", – уточнила она.

При этом сохранится устойчивый северо-западный ветер. В результате, заключила Позднякова, температура воздуха может оказаться даже немного ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов в Москве в новогоднюю ночь. В предпраздничные дни, 29 и 30 декабря, прогнозируется снегопад. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после этих дат "зима будет в явном виде до конца года".