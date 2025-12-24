Температура до минус 15 градусов прогнозируется в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура опустится до минус 10–15 градусов в Москве в новогоднюю ночь. В предпраздничные дни, 29 и 30 декабря, прогнозируется снегопад, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"29 (декабря. – Прим. ред.) временами снег, ночью минус 6–11 градусов, а днем – минус 4–9 градусов. Совершенно зимняя погода. И дальше зима будет в явном виде до конца года", – отметил он.

По словам синоптика, 31 декабря и 1 января в Москве будет однородная погода, днем столбики термометров покажут от минус 7 до минус 10 градусов.

В связи с похолоданием в Москве скорректировали работу системы отопления. Специалисты повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях. При этом задания на изменения технологических режимов выдаются заранее – на основании краткосрочного прогноза погоды.

Кроме того, в ночь на пятницу, 26 декабря, и утром этого же дня в Москве ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах города будет метель. Также в это время не исключены мокрый снег и гололедица, а порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

