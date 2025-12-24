Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на среду, 24 декабря, стала самой холодной в Москве с начала календарной зимы, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали минус 16,4 градуса.

В Подмосковье самую низкую температуру воздуха зафиксировали в поселке Черусти – минус 23,7 градуса, уточнил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате адвекции холода и радиационного выхолаживания приземного воздуха к 06:00 столбики минимального термометра в Москве на Балчуге опустились до минус 15 градусов, <…> Тушине – минус 17,4 градуса, что почти на 8 градусов ниже положенной в декабре ночной климатической нормы", – написал Тишковец.

Он также напомнил, что абсолютный суточный рекорд минимальной температуры для 24 декабря был установлен в 1892 году. Тогда в столице зафиксировали минус 37,3 градуса.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве в среду составит от 5 до 7 градусов мороза. Ожидаются облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов.

При этом в Москве до 21:00 24 декабря действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение распространилось и на Московскую область.