Небольшой снег и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 24 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в среду, 24 декабря, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов, в некоторых районах возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр России объявил о введении желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы в столице. Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 24 декабря. Оно будет актуально и в Подмосковье.