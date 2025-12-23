Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе до 24 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до вечера среды, 24 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Указывается, что период предупреждения будет действовать до 21:00. Ожидается "гололедно-изморозевое отложение", а на дорогах сохранится сильная гололедица. Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала декабря. На ВДНХ воздух охладился до минус 10,7 градуса, а в подмосковном Сергиевом Посаде – до минус 12,7 градуса, что на 2 градуса холоднее климатической нормы месяца.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве будет достигать 10 сантиметров.

Она подчеркнула, что 31 декабря ожидается достаточно морозная погода. В новогодние праздники температура будет колебаться в пределах минус 5–10 градусов.

