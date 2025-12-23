Форма поиска по сайту

23 декабря, 07:19

Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что на ВДНХ воздух охладился до минус 10,7 градуса, а в подмосковном Сергиевом Посаде – до минус 12,7 градуса, что на 2 градуса холоднее климатической нормы месяца.

К 09:00 в столичном регионе похолодает еще сильнее, добавил Тишковец.

В Москве во вторник, 23 декабря, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве окажется в пределах от минус 9 до минус 11 градусов, а в Московской области – от минус 8 до минус 13 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба.

Накануне "Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности из-за похолодания. Для устранения возможных перебоев в электроснабжении и повреждений оборудования в готовность приведены 303 бригады.

Температура опустится до минус 13 градусов в Москве 23 декабря

обществопогодагород

