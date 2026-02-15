В МИД заявили, что РФ готова обсудить идею временного внешнего управления Украиной

Фото: 123RF.com/nikuwka

Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН по завершении СВО – один из возможных вариантов урегулирования конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

По слова дипломата, подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом РФ готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения на Украине временного внешнего управления.

Между тем Киев не ответил на предложение Москвы по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, рабочих групп для решения военных, политических и гуманитарных вопросов, добавил Галузин. Более того, продолжил он, не последовало внятной реакции и на готовность РФ повысить уровень глав делегаций.

В свою очередь, участники переговоров в формате Россия – США – Украина договорились работать "без утечек". В связи с этим замминистра воздержался от комментариев по поводу хода и содержания этих дискуссий.

При этом, указал собеседник агентства, Соединенные Штаты понимают, что любая силовая провокация Украины сужает возможности на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее СМИ писали, что российская и украинская делегации на прошедших в Абу-Даби переговорах достигли общего соглашения о том, как нужно определять режим прекращения огня и как будет выглядеть демилитаризованная зона после прекращения боевых действий.

Россия, США и Украина провели переговоры в столице ОАЭ 23 и 24 января. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля. На последней встрече представители РФ и Украины договорились об обмене 314 военнопленными.

Третий раунд переговоров состоится в Женеве 17–18 февраля.