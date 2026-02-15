Песков заявил, что Путин популярен среди всех возрастов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин популярен во всех возрастных категориях в стране. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал наличие в продаже разнообразных товаров с изображением Путина.

"Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика. Во всех возрастах Путин популярен в нашей стране, и он пользуется доверием граждан самого разного возраста. И это вот одно из выражений этой любви к нему", – утверждает Песков.

Опросы показывают, что уровень доверия россиян к Путину составляет 78%. При этом 80% респондентов заявили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту президента страны.

Ранее граждане также назвали президента РФ главным политическим лидером 2025 года. За Путина проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, а на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин с 5% голосов.