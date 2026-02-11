Депутат Селиверстов раскритиковал идею ввести налог на выгул собак в России

В России предложили ввести налог на выгул собак. О том, как инициатива может отразиться на владельцах и самих питомцах, в материале Москвы 24.

Востребовано ли решение?

Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести в России налоговые сборы на выгул собак.

По его словам, вырученные средства можно инвестировать в строительство и обслуживание площадок для животных, в том числе на установку урн и контейнеров для отходов, а также на поддержание чистоты и порядка на местах. Вместе с тем Попов пояснил, что деньги могут быть направлены в том числе и на поддержку ветеринарных клиник.

"Введение налога на выгул собак – востребованное решение и проверенное мировым опытом", – отметил он.

По мнению эксперта, подобная мера налогообложения может повысить ответственность хозяев и обеспечить контроль над размножением домашних животных, что приведет к уменьшению количества бездомных собак.





Вадим Попов общественный деятель Нужно ввести прогрессивную шкалу: чем больше собака и ее порода, тем выше должна быть ставка. Например, мелкие породы могут облагаться минимальным налогом, а крупные и потенциально опасные породы – повышенным.

Кроме того, Попов отметил, что некоторые категории граждан могут получить льготы или полное освобождение от выплаты. По его мнению, речь идет о пенсионерах, многодетных семьях и лицах с ограниченными возможностями здоровья.

Во многих заграничных странах уже действуют похожие налоги. Например, в Германии будущие владельцы обязаны зарегистрировать собаку в местной налоговой службе. После хозяину выдается специальный регистрационный знак (Hundemarke), который крепится на поводке или ошейнике, выходить без него на прогулку запрещено. Штраф за отсутствие такой регистрации составляет 10 000 тысяч евро.

Также выплаты за содержание собаки ложатся и на жителей Испании. В стране действует закон, который предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности для всех владельцев собак, независимо от породы. Стоимость такого годового полиса составляет в среднем 25–30 евро, а для определенных пород может достигать 50 евро. Страховка должна действовать на протяжении всей жизни собаки. Если владельцы не заключат договор в течение жизни животного, им могут грозить штрафы в размере от 500 до 10 000 евро.

"Что будет дальше?"

Идея о том, чтобы ввести в России налог на выгул собак, звучит крайне сомнительно, заявил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

"Что будет дальше? Налог на котов и других животных? В России уже существуют совершенно понятные нормы выгула, предусмотрены площадки и необходимые правила", – подчеркнул эксперт.

По его словам, при любых предложениях, связанных с налогообложением или дополнительными сборами для граждан, нужно всегда просчитывать плюсы и минусы. В этом случае никаких преимуществ нет, считает эксперт.





Виктор Селиверстов член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Существуют обязательные налоги – к ним уже привыкли, необходимость понятна, ведь они формируют бюджет. А есть придуманные, как, например этот.

Кроме того, непонятно, кто будет администрировать данный налог: участковый, управляющая компания или кто-то еще, заключил Селиверстов.

В свою очередь, ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский уверен, что инициатива принесет множество проблем. По его словам, в первую очередь уплата ударит по добросовестным и ответственным владельцам, которые и так убирают за питомцами, дрессируют их и выгуливают в разрешенных местах.

"Получается, такие хозяева понесут дополнительные расходы без какой-либо реальной пользы", – заверил эксперт Москве 24.

Вместе с тем Уражевский подчеркнул, что при введении налога ситуация с бездомными животными может, наоборот, усугубиться. Люди перестанут брать собак из приютов и забирать с улицы, потому что их содержание станет дороже, объяснил специалист.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Более того, некоторые владельцы могут и вовсе отказаться от уже взятых животных, не имея возможности платить дополнительный сбор.

Он напомнил, что в России уже действуют правила содержания и выгула домашних животных. Согласно им, все собаки в общественных местах должны находиться на поводке. Для потенциально опасных пород (например, питбулей мастифов и бульдогов) дополнительно требуется намордник, если только питомец не находится на огороженной территории владельца, подчеркнул эксперт. Помимо этого, выгул разрешен в специально отведенных для этого местах, плюс запрещается появляться с животными на детских и спортивных площадках, территориях больниц, школ и детских садов.

"За нарушение предусмотрена ответственность согласно статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ). Отсутствие поводка или выгул в неположенном месте обойдутся гражданам в 1 500–3 000 рублей штрафа. Если же подобные действия привели к причинению вреда здоровью либо имуществу, размер взыскания возрастает – от 10 000 до 30 000 рублей", – предупредил Уражевский.

По мнению специалиста, в силу действующих правил сосредоточиться стоит не на создании налогов, а на строительстве дополнительных площадок для выгула. Например, в парках, где подобные пространства существовали исторически. По сути, затраты на их организацию минимальны: достаточно выделить участок и подвести элементарные коммуникации, заключил он.

