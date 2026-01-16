Ветеринар Шеляков оценил обязательное чипирование животных

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных посредством чипа, ошейника или бирки, сообщили СМИ. Как будет работать нововведение и к каким последствиям оно приведет, расскажет Москва 24.

Встать на учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцев домашних животных могут обязать маркировать питомцев ошейниками, бирками или микрочипами и ставить их на учет в государственной системе ФГИС "ВетИС". Законопроект, который поддержал профильный комитет Госдумы, может вступить в силу с 1 сентября 2026 года, сообщили "Ведомости".

По данным СМИ, процедура регистрации животного в единой базе данных будет бесплатной, однако расходы на покупку самого средства маркировки лягут на владельца. Стоимость чипирования одного животного в Москве составляет в среднем 1 300–2 000 рублей, при этом в ряде клиник цена варьируется от 500 до 3 000.

Гендиректор одного из аналитических агентств Михаил Бурмистров заявил изданию, что процедура более актуальна для владельцев собак, так как кошка все время находится дома и проверить наличие у нее чипа практически невозможно. Однако эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина в разговоре с журналистами отметила, что в декабрьском отзыве на законопроект правительство оценивало затраты на доработку информационной системы в 67,5 миллиона рублей. Однако в настоящее время в финансово-экономическом обосновании к документу указано, что дополнительных вложений из бюджета не потребуется.

Ранее член комитета Госдумы по защите семьи Евгений Марченко внес законопроект, предлагающий ограничить количество домашних собак и кошек в жилых помещениях. Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров площади должно приходиться не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение предусмотрено только для собак-поводырей и потомства питомцев, пока им не исполнится полгода.

Автор инициативы отметил, что действующие нормы допускают неограниченное количество животных, порой создавая опасные для здоровья условия проживания. По мнению Марченко, единый стандарт погасит конфликты между соседями и обеспечит соблюдение санитарных требований.

"Страх утечки данных"

Фото: Москва 24/Анна Селина

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью радио Sputnik рассказал о целях федеральной регистрации домашних животных. По его словам, поправки помогут в том числе эффективно разыскивать потерявшихся питомцев.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Это сделано, чтобы люди, у которых собака испугалась салютов и сорвалась с поводка, не занимались расклеиванием объявлений по автобусным остановкам. Им в течение нескольких дней службы отлова привезут их животное. Собака будет зарегистрирована, а владелец – установлен.

Кроме того, нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных, подчеркнул парламентарий.

"Условно, если ребенка на детской площадке напугала огромная собака, владельцем которой является очень пьяный гражданин, его надо привлечь к ответственности. Для этого надо, чтобы соответствующие органы установили, что животное его", – подчеркнул Бурматов.

Кроме того, регистрация необходима для контроля коммерческого разведения домашних питомцев, добавил парламентарий.

В свою очередь, врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 отметил, что процедура чипирования абсолютно безопасна и безболезненна для питомца.

"Для ветеринарных врачей постановка на учет имеет очевидный плюс: создается электронный паспорт питомца, где хранится вся история его здоровья – аллергии, прививки, результаты анализов и рентгенов", – добавил он.

Также это позволяет быстро оказать помощь, если животное потерялось или заболело в другом городе, избегая повторных исследований, отметил Шеляков.

Однако, по его словам, ряд владельцев питомцев относятся к таким инициативам с большим опасением, и одна из главных причин – отсутствие разъяснительной работы.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Некоторые боятся, что за чипированием последуют налоги, штрафы или ограничения (например, разрешат содержать определенное количество животных на квадратный метр). Также непонятно, как система будет работать с другими содержащимися дома питомцами (хорьками, черепахами и так далее) и что делать, если владелец по объективным причинам больше не может ухаживать за чипированным животным. Приюты могут отказаться принять его, а усыпление является негуманным.

Кроме того, у некоторых владельцев существует страх утечки базы данных. Без четких объяснений, какие преимущества получит владелец, и гарантий защиты данных подобные проекты будут буксовать, заключил Шеляков.

