Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 19:43

Общество
Главная / Истории /

Зоопсихолог Волков: животных надо приучать к путешествиям через короткие поездки

Милый компаньон: как правильно подготовить питомца к путешествиям

Зумеры путешествует с животными чаще, чем старшее поколение, следует из результатов опроса. Как грамотно подготовить питомца к поездке, разбиралась Москва 24.

Друг человека

Фото: 123RF.com/phuttharak

Зумеры, то есть россияне в возрасте от 18 до 24 лет, берут с собой домашних животных в путешествие значительно чаще, чем представители старшего поколения (45-55 лет), сообщило ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса туристических поездок.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов ездят с питомцами на автомобиле, 42% – на поезде, а каждый пятый россиянин предпочитает самолет. Причем подавляющее большинство граждан (84%) выбирают для таких поездок регионы России, 43% ездят по своей области, а 12% отправляются за границу.

По данным опроса, самыми популярными внутренними направлениями путешествий с животными в 2025 году стали Краснодарский край и юг России в целом (33%), Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди зарубежных маршрутов лидирует Турция (40%), затем идут страны Кавказа и Белоруссия (по 13%).

Также, согласно резульатам, россияне чаще берут животных в поездки к друзьям и близким (46%), и в длительный отпуск (46%). Несколько реже – в короткие путешествия на праздники или выходные (36%).

При этом путешественники сталкиваются с рядом трудностей. Почти половина опрошенных (48%) переживает из-за ограниченного числа вариантов размещения, где разрешены питомцы. Примерно столько же (47%) беспокоятся, что им не с кем оставить животное на время отъезда. Кроме того, 37% респондентам не хватает информации об особенностях совместных путешествий.

Ранее Роскачество впервые выдало в Сочи сертификат "Путешествия с питомцами" одной из сети отелей. Аудит включал в том числе проверку наличия номеров и зон для животных, возможность гипоаллергенной уборки, а также оценку навыков персонала и соблюдение санитарных норм.

Подготовиться заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Далеко не все домашние животные любят путешествовать, отметил в беседе с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Яркие примеры, которые можно увидеть в интернете – скорее, исключения. Поэтому, если есть возможность не брать питомца в поездку, это идеальный вариант. Настоящую радость от путешествия животные испытывают редко, возможно, только во время совсем коротких поездок, например, на дачу", – пояснил ветврач.

Если же путешествие неизбежно, к нему важно тщательно подготовиться. Первым делом необходимо посетить ветеринарного врача, отметил эксперт.

Визит нужен для двух ключевых вещей: во-первых, чтобы проверить общее состояние здоровья перед предстоящим испытанием, и во-вторых, собрать нужные лекарства. Для животных, как и людей, должна быть своя аптечка путешественника.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей категории

По словам врача, в нее обычно входят средства от боли, антисептики, перевязочные материалы, антигистаминные препараты на случай укусов насекомых или аллергии, а также средства для обработки порезов.

"Это особенно важно в длительной поездке на машине или поезде, где не всегда можно быстро найти ветеринарную клинику. Кроме общих средств, врач подскажет, какие профильные препараты могут понадобиться именно вашему питомцу, учитывая особенности здоровья", – добавил Шеляков.

При этом особенно эмоциональным животным ветеринар может назначить седативные средства. Они бывают как быстрого действия (их дают непосредственно перед стрессом), так и пролонгированные, применяющиеся заранее.

"Выбирать конкретный препарат должен только специалист, так как ассортимент успокоительных, как и, например противоукачивающих, достаточно велик", – уточнил Шеляков.

А вот приучение питомца к поездкам – процесс, который стоит начинать задолго до путешествия. Перед наступающими новогодними праздниками сделать это уже не выйдет, рассказал в беседе с Москвой 24 зоопсихолог Мирослав Волков.

"Необходимый срок зависит от индивидуальных особенностей: некоторые животные готовы без проблем следовать за хозяином по любому поводу, в то время как более тревожных или чувствительных нужно приучать постепенно и аккуратно. На адаптацию стоит выделить как минимум месяц. В противном случае питомец будет испытывать больше стресса", – пояснил он.

Особое внимание, по мнению специалиста, нужно уделить переноске: она должна быть достаточно просторной и иметь жесткий каркас, обеспечивающий безопасность. Также следует обустроить ее для уюта – например, с помощью знакомой подстилки, пледа или марли, которую питомец ассоциирует с домом.

Если времени для приучения нет, в идеальном варианте стоит избегать такого стресса для животного. Однако в любом случае перед поездкой любым видом транспорта обязательно нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом, особенно если животное укачивает в дороге или оно чрезмерно беспокоится.
Мирослав Волков
зоопсихолог

Кроме того, если планируется путешествие на наземном общественном транспорте (автобусы, трамваи, электрички), можно приучать животное к такому способу передвижения, начиная с коротких поездок, добавил врач.

Он также напомнил, что нужно заранее изучать правила перевозки питомцев авиасообщением или железнодорожным транспортом внутри России, так как необходимая информация может различаться в зависимости от перевозчика. Для выезда за границу нужно тщательно позаботиться о полном пакете документов: сделать все необходимые прививки (чаще всего от бешенства и комплексная вакцина), получить международный ветеринарный паспорт и справки, так как требования разных стран могут существенно отличаться, отметил эксперт.

"В целом, успех путешествия с питомцем складывается из тщательной подготовки. Важно не только собрать вещи и документы, но и сохранять позитивный и спокойный настрой, который передается животному", – пояснил Волков.

Кроме того, обязательно стоит заранее узнать, где по маршруту находятся ветеринарные службы, и подробно обсудить с перевозчиком все возможные нюансы и действия в экстренных ситуациях, заключил зоопсихолог.

Читайте также


Веткина Анастасия

животныеобществоистории

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика