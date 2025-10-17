Роскачество выдало первый сертификат в Сочи сети отелей для отдыха с домашними животными

Фото: depositphotos/Laures

Роскачество выдало первый в Сочи сертификат сети отелей на соответствие стандартам "Путешествия с питомцами". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

Сертификат получила гостиничная сеть "Десо.Курорт" с отелями в центре Сочи и в Олимпийской деревне. При проведении аудита специалисты Роскачества проверяли соответствие ряду критериев: наличие части номерного фонда и общественных зон для гостей с домашними животными, гипоаллергенная уборка и оснащение номеров необходимыми принадлежностями для питомцев.

Кроме того, у сотрудников гостиниц проверялись навыки по обращению с животными, умение действовать в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм и информирование посетителей о правилах проживания с питомцами.

Ранее Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта в сфере туризма – "Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования" и "Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов".

Они охватывают отели и хостелы, объекты национального питания, транспортную логистику и туристические организации.