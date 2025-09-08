Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 сентября, 11:10

Туризм

Росстандарт утвердил два новых стандарта в сфере туризма

Фото: depositphotos/choreograph

Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стандарт "Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования" устанавливает единые требования для отелей и хостелов. Они также распространяются на услуги, которые в них оказываются. ГОСТ направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, на повышение качества сервиса, а также на обеспечение безопасности и комфортных условий проживания туристов.

Документ охватывает такие аспекты, как состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, безопасность и охрана окружающей среды, требования к персоналу и многое другое.

Применение стандарта носит добровольный характер, но его использование позволит повысить качество и безопасность услуг, а также даст возможность сократить затраты на разработку внутренних регламентов.

Также был подготовлен новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) "Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов". Он охватывает отели и хостелы, объекты национального питания, транспортную логистику и туристические организации.

В частности, документ содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов. Особое внимание уделено путешественникам из Китая.

ПНСТ также носит рекомендательный характер. Документы, разработанные Роскачеством, вступят в силу с 1 июня 2026 года и будут действовать до 1 июня 2028 года. В это время Росстандарт будет проводить мониторинг и сбор обратной связи для включения лучших практик в национальные нормативные документы.

"Документы призваны сделать каждое путешествие безопасным, комфортным и качественно организованным. Они создают прозрачные и понятные требования для всех участников туристического рынка, закладывая основу для устойчивого развития и укрепления туристического имиджа страны", – подчеркнул руководитель ведомства Антон Шалаев.

В мае Шалаев рассказывал, что Росстандарт также планирует разработать стандарт размещения по халяль-требованиям до конца 2025 года. Он подчеркнул, что это поспособствует привлечению дополнительных зарубежных гостей. Кроме того, Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты.

туризм

