Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Атака вражеских дронов на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве сбито уже 40 БПЛА.

На этом фоне временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Аналогичные меры применялись в отношении авиагавани Внуково, однако были сняты спустя время.