20 февраля, 10:01

Общество
Психолог Неврюев: об интернет-зависимости может говорить безразличие к реальной жизни

Психолог объяснил, как распознать зависимость от интернета

Фото: 123RF.com/d8nn

Признакам зависимости от интернета могут быть безразличие к реальной жизни, сниженная чувствительность к удовольствию и желание проводить свободное время только в виртуальном мире. Об этом РИА Новости рассказал ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Андрей Неврюев.

По его словам, если человек автоматически заходит в интернет, не замечает, сколько времени там проводит, и раздражается, когда не может провести время в телефоне, – это еще не говорит о зависимости. Другое дело, если такое поведение продолжается два-три месяца, а желание заниматься чем-то в реальной жизни пропадает, отметил специалист.

По его словам, тревожным сигналом является восприятие себя в Сети и вне ее как двух разных людей. Это может приводить к ощущению вседозволенности и трудностям в обычной жизни.

Кроме того, чрезмерное погружение в онлайн-образ и зависимость могут повысить уровень тревожности, закрепить неадаптивные модели поведения и привести к потере офлайн-связей.

"Кому захочется встречаться и уж тем более жить с человеком, который не поднимет голову от своей игры или телефона", – подчеркнул Неврюев.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что для снижения зависимости от постоянного скроллинга в социальных сетях, стоит начать с осознания проблемы. Первым шагом она назвала четкое понимание того, что чрезмерное погружение в ленту – это бесполезная трата времени.

Абравитова также рекомендовала заменить бессистемное пролистывание соцсетей на более осмысленные активности. Это может быть чтение литературы или просмотр интервью. По словам психолога, такой контент не только обогащает знаниями, но и стимулирует мозговую активность.

