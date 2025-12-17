Форма поиска по сайту

17 декабря, 06:02

Общество

В ОП предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

В России предложили ограничить допуск к социальным сетям детям до 16 лет. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что ранее уже предлагал установить доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту. По мнению Машарова, нужно продолжать проводить политику, направленную на введение ограничений.

Среди таких ограничений он отметил рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ), окончательную блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и блокировку онлайн-игр, если компании-производители не согласятся регистрироваться в юрисдикции России.

"Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу", – цитирует Машарова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России могут начать регулировать использование детьми социальных сетей. С соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, для решения этой проблемы необходим комплексный подход со стороны школы, родителей и государства. Он подчеркнул, что подростков нужно ограничивать как минимум во времени, которое они проводят в Сети. Однако на данный момент нет понимания, как должно выглядеть регулирование.

"Вопрос спорный": детям предложили запретить регистрацию в соцсетях до 16 лет

