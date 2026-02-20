Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:10

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 48 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 48 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени 19 февраля. За это время было уничтожено по 16 дронов – над территориями Краснодарского края и Крыма, 7 – над акваторией Азовского моря, 6 – над акваторией Черного моря, 2 – в небе над Белгородской областью и 1 – над территорией Республики Адыгея.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 113 украинских дронов над регионами РФ в ночь на 19 февраля. Наибольшее количество дронов – 50 – было уничтожено в небе над Брянской областью, 35 – над Смоленской областью.

Также 12 дронов – над Тверской областью, 10 – над Новгородской областью, 4 – над Ленинградской областью и еще 2 – в небе над Калужской областью.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика