Силы ПВО ликвидировали 48 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 48 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени 19 февраля. За это время было уничтожено по 16 дронов – над территориями Краснодарского края и Крыма, 7 – над акваторией Азовского моря, 6 – над акваторией Черного моря, 2 – в небе над Белгородской областью и 1 – над территорией Республики Адыгея.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 113 украинских дронов над регионами РФ в ночь на 19 февраля. Наибольшее количество дронов – 50 – было уничтожено в небе над Брянской областью, 35 – над Смоленской областью.

Также 12 дронов – над Тверской областью, 10 – над Новгородской областью, 4 – над Ленинградской областью и еще 2 – в небе над Калужской областью.