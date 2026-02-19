Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры стран обсудили вопросы, которые касаются подготовки предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Оно состоится в Москве на следующей неделе.

Ранее Лукашенко заявил, что никакая сила не способна разорвать союз Минска и Москвы. По его словам, в России звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от нее. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

До этого Лукашенко указывал на то, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами. По словам Путина, в отношениях государств фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов.

