Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Путина "волкодавом" в вопросах политической деятельности. Об этом он сообщил в интервью Newsmax TV.

"Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек", – ответил Лукашенко на просьбу охарактеризовать Путина.

По словам Лукашенко, российскому президенту можно позавидовать за его желание и умение руководить такой большой страной, а также активно заниматься вопросами внутренней и внешней политики.

Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", Путину доверяют 78% россиян. Кроме того, 80% респондентов считают, что российский президент хорошо выполняет работу на своей должности.