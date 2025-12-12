Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78% россиян, также 80% считают, что он хорошо выполняет работу на своей должности. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 декабря среди 1,5 тысячи граждан России.

Кроме того, 53% респондентов положительно оценили работу правительства, а 58% сочли хорошей работу Михаила Мишустина на посту главы кабмина. Уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ – 8%, ЛДПР – 11%, "Справедливой России" – 3%, "Новых людей" – 4%.

Прошлый опрос фонда проводился в середине ноября. Тогда президенту доверяли 75% россиян, из них 76% заявили, что глава государства эффективно выполняет свои обязанности. Работу правительства одобрили 46% респондентов, а деятельность Мишустина – 53%.

Поддержка "Единой России" составила 39%, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, "Справедливой России" – 3%, "Новых людей" – 4%.