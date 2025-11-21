Путину доверяют 75% жителей России

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину достиг 75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Анкетирование проводилось с 14 по 16 ноября среди 1,5 тысячи человек. Из них 76% посчитали, что президент эффективно выполняет свои обязанности на посту главы страны.

В свою очередь, еще 46% респондентов дали положительную оценку работе правительства, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 53% россиян.

Поддержка партии "Единая Россия" составила 39%, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, "Справедливая Россия" – 3%, а "Новые люди" получили 4% голосов.

Ранее аналитики выяснили, что доля патриотов среди молодых россиян составляет 99%, с 2016 года этот показатель вырос на 16%.

При этом число желающих покинуть страну в настоящее время и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме. Исследователи установили, что такой результат удалось получить благодаря целенаправленной политике государства.