ВЦИОМ: 40% россиян считают себя особым народом

Фото: 123RF/butenkow

Примерно 40% россиян назвали себя "особым народом", сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно итогам телефонного опроса, который провели в мае среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, идею об "особой исключительности" разделяют в основном люди старше 45 лет – 45% респондентов. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет так считают только 23%.

Около 61% граждан ответили, что считают русских таким же народом, как и все остальные. Кроме того, в исследовании указано, что за 25 лет сократилась доля тех, кто считает судьбу русских тяжелее, чем у других. В 2000 году такого мнения придерживались 71% опрошенных, в 2025 – 32%.

Эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева отметила, что Россия прошла сложный путь переосмысления идентичности и роли в мире.

"Ощущение жертвы, неполноценности и сравнение себя с другими странами в ущерб себе постепенно уступили место более позитивным установкам", – подчеркнула эксперт.

Ранее аналитики выяснили, что доля патриотов среди молодых россиян составляет 99%, с 2016 года этот показатель вырос на 16%. Число желающих покинуть страну и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме.

