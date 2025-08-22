Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Владимиру Путину доверяют 80% россиян, сообщает RT со ссылкой на данные опроса фонда "Общественное мнение".

Исследование проводилось с 15 по 17 августа в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. В ходе опроса россиян также попросили оценить работу Путина. Положительно о ней отозвались 82% граждан.

Деятельность российского кабмина назвали хорошей 58% опрошенных, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 60% респондентов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что Путину доверяют 78,3% россиян, также 75,1% положительно оценили его работу. Кроме того, 60% опрошенных заявили о доверии к Мишустину, 51,8% хорошо высказались о его деятельности.