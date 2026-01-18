Медведчук заявил о непрекращающихся переговорах между РФ и США по Украине

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и США не прекращали контактов по Украине после нападения на резиденцию Владимира Путина. Об этом заявил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

При этом, по его сведениям, переговоры между Москвой и главой киевского режима Владимиром Зеленским так и не начинались.

"Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс", – считает Медведчук.

Резиденция главы России, расположенная в Новгородской области, подверглась ударам в ночь на 29 декабря. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили 91 дрон.

Согласно информации Минобороны РФ, вражеские БПЛА были запущены со стороны Сумской и Черниговской областей, а их маршрут пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Воздушно-космические силы России сочли нападение было целенаправленным, очень тщательно спланированным и проводилось несколькими эшелонами.

После инцидента Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о том, что в связи со случившемся Москва пересматривает свою позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.