Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 08:15

Политика

Медведчук заявил о непрекращающихся переговорах между РФ и США по Украине

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и США не прекращали контактов по Украине после нападения на резиденцию Владимира Путина. Об этом заявил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

При этом, по его сведениям, переговоры между Москвой и главой киевского режима Владимиром Зеленским так и не начинались.

"Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс", – считает Медведчук.

Резиденция главы России, расположенная в Новгородской области, подверглась ударам в ночь на 29 декабря. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили 91 дрон.

Согласно информации Минобороны РФ, вражеские БПЛА были запущены со стороны Сумской и Черниговской областей, а их маршрут пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Воздушно-космические силы России сочли нападение было целенаправленным, очень тщательно спланированным и проводилось несколькими эшелонами.

После инцидента Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о том, что в связи со случившемся Москва пересматривает свою позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика