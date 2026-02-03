Овечкин побил рекорд Гретцки по набранным за один клуб очкам в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу набранных за один клуб очков в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает газета "Известия".

Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Голевая передача Овечкина, сделанная на 26-й минуте, дала ему возможность набрать 1 670 очков, это 919 голов и 751 передача за время карьеры в НХЛ.

Сейчас Овечкин занимает пятое место в рейтинге игроков по числу набранных очков за один клуб.

Ранее спортсмен отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб. Россиянин остается лидером по этому показателю.

