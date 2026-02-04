04 февраля, 08:57 (обновлено 04.02.2026 09:45)Транспорт
Трамваи трех маршрутов задерживались у ВДНХ по техпричинам
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Трамваи маршрутов № 11, 17 и 25 задерживались у ВДНХ по техническим причинам. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что трамваи "Витязь-Москва" станут автономными – специалисты дооснастят системой накопления энергии 20 трехсекционных единиц. Более вместительные "Витязь-Москва" выйдут на Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2. Благодаря им снизится нагрузка на инфраструктуру.
Сергей Собянин также рассказывал, что T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Маршрут протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.
