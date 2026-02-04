61 онколог получил статус "Московский врач"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Статус "Московский врач" получил 61 онколог. Награду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила специалистам во Всемирный день борьбы с онкологией.

Она подчеркнула, что рак не просто диагноз, а страх, растерянность и ожидание и онкологи становятся опорой как для больных, так и для их семей.

"Вы помогаете им пройти сложный путь к выздоровлению. Благодаря вам для многих москвичей онкология уже не самый страшный диагноз, а скорее хроническое заболевание, с которым можно жить долгие годы. Вы первопроходцы во многих проектах, и работа, которую мы проводили на протяжении последних лет, видна", – добавила Ракова.

Заммэра также указала на то, что цифры "говорят сами за себя" – и по раннему выявлению онкологии, и по летальности. Статус "Московский врач" говорит о качестве работы специалистов и об уровне их профессионализма. По словам Раковой, именно в области онкологии столица реализует самые сложные и передовые медицинские решения.

Статус "Московский врач" является признанием экспертного уровня и личного вклада специалистов в развитие городского здравоохранения. Проект стартовал в 2017 году и охватил 62 врачебные специальности, звание получили свыше 5 тысяч специалистов. Кроме того, с начала 2025 года его наличие стало обязательным для всех заведующих отделениями стационаров.

Проект – часть комплексной системы поддержки и развития медицинских кадров в городе. Она включает в себя программу "Московская медицинская сестра" и "Школу профессионального роста". Развитие кадрового потенциала является одной из ключевой задач для обеспечения доступности и высокого качества медпомощи для всех москвичей.

Ранее Ракова сообщила, что в онкоцентрах Москвы в 2026 году планируется провести около 5 тысяч операций с применением роботов-ассистентов. В онкоцентрах города уже есть 15 роботических систем. При этом они не заменяют врачей, а становятся сверхточными инструментами в их руках.

