Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 16:57

Город

61 онколог получил статус "Московский врач"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Статус "Московский врач" получил 61 онколог. Награду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила специалистам во Всемирный день борьбы с онкологией.

Она подчеркнула, что рак не просто диагноз, а страх, растерянность и ожидание и онкологи становятся опорой как для больных, так и для их семей.

"Вы помогаете им пройти сложный путь к выздоровлению. Благодаря вам для многих москвичей онкология уже не самый страшный диагноз, а скорее хроническое заболевание, с которым можно жить долгие годы. Вы первопроходцы во многих проектах, и работа, которую мы проводили на протяжении последних лет, видна", – добавила Ракова.

Заммэра также указала на то, что цифры "говорят сами за себя" – и по раннему выявлению онкологии, и по летальности. Статус "Московский врач" говорит о качестве работы специалистов и об уровне их профессионализма. По словам Раковой, именно в области онкологии столица реализует самые сложные и передовые медицинские решения.

Статус "Московский врач" является признанием экспертного уровня и личного вклада специалистов в развитие городского здравоохранения. Проект стартовал в 2017 году и охватил 62 врачебные специальности, звание получили свыше 5 тысяч специалистов. Кроме того, с начала 2025 года его наличие стало обязательным для всех заведующих отделениями стационаров.

Проект – часть комплексной системы поддержки и развития медицинских кадров в городе. Она включает в себя программу "Московская медицинская сестра" и "Школу профессионального роста". Развитие кадрового потенциала является одной из ключевой задач для обеспечения доступности и высокого качества медпомощи для всех москвичей.

Ранее Ракова сообщила, что в онкоцентрах Москвы в 2026 году планируется провести около 5 тысяч операций с применением роботов-ассистентов. В онкоцентрах города уже есть 15 роботических систем. При этом они не заменяют врачей, а становятся сверхточными инструментами в их руках.

Более 60 онкологов получили почетный статус "Московский врач"

Читайте также


медицинагород

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика