04 февраля, 20:52

Наука
Ученый Шихов: лед в Черном море появился из-за мелководья

Ученый рассказал, как в Черном море образовался лед

Фото: 123RF.com/ finkelsen

Лед на северо-западе Крыма в Черном море образовался из-за мелководья, в котором вода легко замерзает при низких значениях. Однако это не является аномалией или айсбергом, рассказал РИА Новости профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

"Раз в несколько лет такое бывает в Крыму. Не каждую зиму. Это не аномалия, но и не совсем нормально. Сравнивать с историческими сильными похолоданиями 1997 или 2012 годов не стоит... В прошлом году льда там, конечно, не было", – указал он.

По словам эксперта, в данном месте море мелкое и промерзает быстро. Ученый уточнил, что ветер там дует в северо-восточном направлении и не разрушает лед.

"Если есть отрицательные температуры, то будет замерзать", – пояснил он.

Шихов отметил, что в 2012 году на юге России фиксировались морозы. В то время температура в Новороссийске опускалась до минус 19 градусов, а в Крыму – до минус 20. При этом в декабре 1997 года она составляла минус 25 градусов, напомнил он. Ученый добавил, что в последний раз морозы на юге страны стояли в 2014 году.

Ранее ученые опубликовали фото с дрейфующим льдом у Бакальской косы на северо-западе Крыма. Протяженность замерзшего поля превысила 7 километров. Эксперты рассказали, что такой лед называют черноморскими "айсбергами" и он формируется в море.

Ученые считают, что таяние ледников может разбудить вулканы

