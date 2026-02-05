02:26Происшествия
Число погибших на фоне холодов в Нью-Йорке увеличилось до 17
Фото: depositphotos/zimmytws
В Нью-Йорке 17 человек скончались из-за холодной погоды. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Зохран Мамдани.
По предварительной информации, 13 человек погибли от гипотермии, 3 – от передозировки наркотиками, причины смерти еще одного человека выясняются.
В Нью-Йорке продолжаются морозы, считающиеся экстремальными для местного климата. До конца недели прогнозируется до минус 15 градусов в ночное время.
Ранее местные власти сообщали о смерти 14 человек из-за морозов в городе. Официально причиной смерти стало переохлаждение. При этом по нескольким случаям проводятся судебно-медицинской экспертизы.