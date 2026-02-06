Около 12 млн пачек немаркированной табачной продукции изъято в Краснодаре

Фото: sledcom.ru

Около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей изъяли в поселке Индустриальном в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

До этого в Красноармейском районе был обнаружен подпольный завод по изготовлению табачных изделий. Там было налажено производство и хранение немаркированной продукции. Кроме того, там нашли поддельные акцизные марки.

Правоохранители изъяли более 500 тысяч пачек сигарет различных торговых марок на 76 миллионов рублей и фальшивые акцизные марки.

"В ходе следствия в нескольких районах края также были выявлены заводы и складские помещения, где аналогичным образом изготавливали контрафактные табачные изделия", – добавили в СК.

Следователи ведут дело по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий и об использовании для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных акцизных марок.

В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, некоторые из них арестованы. Им предъявлены обвинения, еще 4 злоумышленника объявлены в федеральный розыск.

До этого подмосковные полицейские пресекли незаконное производство табачных изделий. Цех располагался на территории промзоны в Люберцах, а партии товара хранились на складах в Балашихе. Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов отправили под домашний арест, еще 7 избрали запрет определенных действий.