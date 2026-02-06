Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 18:59

Происшествия

Около 12 млн пачек немаркированной табачной продукции изъято в Краснодаре

Фото: sledcom.ru

Около 12 миллионов пачек немаркированной табачной продукции на 1,5 миллиарда рублей изъяли в поселке Индустриальном в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

До этого в Красноармейском районе был обнаружен подпольный завод по изготовлению табачных изделий. Там было налажено производство и хранение немаркированной продукции. Кроме того, там нашли поддельные акцизные марки.

Правоохранители изъяли более 500 тысяч пачек сигарет различных торговых марок на 76 миллионов рублей и фальшивые акцизные марки.

"В ходе следствия в нескольких районах края также были выявлены заводы и складские помещения, где аналогичным образом изготавливали контрафактные табачные изделия", – добавили в СК.

Следователи ведут дело по статьям о производстве и хранении немаркированных табачных изделий и об использовании для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных акцизных марок.

В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения, некоторые из них арестованы. Им предъявлены обвинения, еще 4 злоумышленника объявлены в федеральный розыск.

До этого подмосковные полицейские пресекли незаконное производство табачных изделий. Цех располагался на территории промзоны в Люберцах, а партии товара хранились на складах в Балашихе. Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов отправили под домашний арест, еще 7 избрали запрет определенных действий.

"Московский патруль": подпольный табачный бизнес накрыли в Подмосковье

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика