Эпидемиологическая обстановка по гриппу в России остается напряженной

Фото: depositphotos/ia__64

Эпидемическая ситуация по гриппу в России оценивается как напряженная, однако показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Обстановка по пятой неделе оценивается как напряженная, то есть грипп циркулирует интенсивно, но уровни заболеваемости находятся на средних многолетних уровнях. Уровень интенсивности не выходит за пределы эпидемического порога", – пояснил эксперт.

Онищенко отметил, что сезон гриппа традиционно завершается в марте-апреле. Говоря о возможных всплесках, он связал их с возвращением студентов с каникул.

По словам академика, текущий эпидемический подъем 2025-2026 годов остается умеренным и не достигнет пандемического уровня.

Кроме того, Онищенко обратил внимание на смену доминирующих штаммов: грипп A уступает место гриппу B, который протекает тяжелее, но распространяется с меньшей интенсивностью.

Ранее небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ был зафиксирован в Москве. Эпидемиологи призвали соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет. При первых симптомах респираторного заболевания следует немедленно обратиться к врачу.