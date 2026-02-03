Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 февраля, 16:07

Общество

Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

Небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в период с 26 января по 1 февраля заболеваемость в столице соответствовала сезону. При этом эпидемические пороги не были превышены ни в городе, ни в стране, ни в определенных возрастных группах.

Сейчас среди инфекций преобладают риновирусы. Доля вирусов гриппа снижается. Эпидемиологи призвали соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет. При первых симптомах респираторного заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом выяснилось, что заразиться им можно при употреблении манго, которое ранее укусила зараженная летучая мышь.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза инфекции.

Москвичам на Бали рекомендовали отказаться от свежевыжатых соков из-за вируса Нипах

