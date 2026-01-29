Форма поиска по сайту

29 января, 16:01

Общество
SHOT: вирусом Нипах можно заразиться при употреблении манго

Вирусом Нипах можно заразиться при употреблении манго

Фото: 123RF.com/serezniy

Заразиться смертельным вирусом Нипах можно при употреблении манго, так как данный фрукт любят летучие мыши, являющиеся основным его переносчиком. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали жители Индии.

Местные выявили связь после ряда случаев заболевания вирусом Нипах при употреблении манго. Они объяснили, что летучие мыши кусают плоды, оставляя инфицированную слюну, которая затем попадает в организм человека. При этом вирус сохраняет свои свойства в фрукте до трех дней. Поэтому они рекомендовали тщательно осматривать плоды на предмет укусов и мыть руки перед едой в качестве профилактики заражения.

В СМИ подчеркнули, что Индия занимает почти половину всего мирового производства манго. Кроме того, в Западной Бенгалии, где ранее выявили три новых случая заражения вирусом, произрастает большое количество фруктовых садов, а площадь посадки манго в регионе занимает более 100 тысяч гектаров. Именно данный фрукт привлекают летучих мышей, которые проживают на территории большими колониями. При этом, согласно исследованиям 2023 года, имеют антитела к вирусу.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза инфекции.

