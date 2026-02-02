Вучич предрек атаку США на Иран в течение 48 часов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Президент Сербии Александр Вучич считает, что американские войска могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 48 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.

"Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и ряд других важных событий", – сообщил Вучич.

Он указал, что зачастую в преддверии каких-либо бомбардировок или нападений на другие страны в СМИ появляются крупные скандалы, чтобы переключить внимание общественности. В данном случае таким скандалом можно считать публикацию новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, отметил глава Сербии.

Администрация американского президента Дональда Трампа ранее заявила Ирану о готовности провести встречу для обсуждения возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Сам Трамп признался, что не верит в отказ Ирана от планов по созданию ядерного оружия. Вместе с тем он выразил надежду, что Тегеран согласится на выработку приемлемых для Вашингтона договоренностей.