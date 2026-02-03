Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:28

Транспорт

Еще 60 собак-проводников обучат для маломобильных пассажиров в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Кинологи Российской школы займутся подготовкой еще 60 собак-проводников Всероссийского общества слепых. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе со специалистами четвероногие обучатся необходимым навыкам, включая прохождение через турникеты, движение по эскалатору, а также поднятие упавших вещей. Также они пройдут тренировки в условиях высокого уровня шума и большого скопления людей, чтобы уверенно ориентироваться на месте и не терять бдительности.

Уточняется, что лучше всего для работы проводника подходят лабрадоры-ретриверы, немецкая и восточноевропейская овчарки.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем активно развивать безбарьерную среду в городском транспорте. Обучение собак-проводников в метро – важное направление этой работы. За 12 лет здесь прошли подготовку более 400 животных, и еще 60 освоят навыки в этом году. Нам важно, чтобы каждый пассажир мог совершать безопасные и комфортные поездки", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Обучение собак-поводырей начинается с юного возраста. Щенков учат не реагировать на громкие звуки и выполнять команды, несмотря на раздражители вокруг. Показавших лучшие результаты в возрасте полугода переводят на новый этап – тренировкам непосредственно в метро.

Ранее сообщалось, что в столице запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Такой транспорт оснащен зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией о маршруте, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров и накопительной площадкой для колясок и велосипедов.

животныетранспортметрогород

