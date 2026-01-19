Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 09:26

Город

В столице появилось 400 электробусов нового поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

"Современные экологичные машины КамАЗ-52222 уже обслуживают на девяти эксплуатационных площадках Мосгортранса", – заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, активная работа по замене автобусов на электробусы в столице проводится с 2018 года, что способствует улучшению безопасности и комфорта поездок. После введения в эксплуатацию новые транспортные средства уже проехали свыше 4,2 миллиона километров, доказав свою надежность на практике.

Также в сообщении напомнили, что электробусы являются более экологичным средством передвижения, так как за год они выделяют на более чем 60 тонн меньше углекислого газа, чем автобусы. При этом обладают плавным ходом и не издают шума и вибраций.

Кроме того, новое поколение электробусов оснащено зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией о маршруте, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров и накопительной площадкой для колясок и велосипедов.

Ранее сообщалось, что более 160 маршрутов автобусов и электробусов было скорректировано в Москве за год. В свою очередь, размещение QR-кодов в салонах поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан и оперативному внесению изменений в график.

Читайте также


транспортгород

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика