В столице появилось 400 электробусов нового поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

"Современные экологичные машины КамАЗ-52222 уже обслуживают на девяти эксплуатационных площадках Мосгортранса", – заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, активная работа по замене автобусов на электробусы в столице проводится с 2018 года, что способствует улучшению безопасности и комфорта поездок. После введения в эксплуатацию новые транспортные средства уже проехали свыше 4,2 миллиона километров, доказав свою надежность на практике.

Также в сообщении напомнили, что электробусы являются более экологичным средством передвижения, так как за год они выделяют на более чем 60 тонн меньше углекислого газа, чем автобусы. При этом обладают плавным ходом и не издают шума и вибраций.

Кроме того, новое поколение электробусов оснащено зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией о маршруте, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров и накопительной площадкой для колясок и велосипедов.

Ранее сообщалось, что более 160 маршрутов автобусов и электробусов было скорректировано в Москве за год. В свою очередь, размещение QR-кодов в салонах поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан и оперативному внесению изменений в график.