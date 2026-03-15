Новости

Новости

15 марта, 09:44

ТАСС: дело о хищениях экс-замдиректора "Калашникова" связали с поставками с завода КНР

Дело о хищениях экс-замдиректора "Калашникова" связали с поставками с завода КНР

Правоохранители в Москве объявили в розыск бизнесмена с гражданством России и Китая по делу о мошенничестве экс-замдиректора по закупкам и логистике "Калашникова". Это связано с поставками концерну изделий по завышенным ценам с одного из заводов КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предприниматель Толчанов Никита, скрывшийся от столичных следователей в Китае и выступавший в роли посредника в совершении мошенничества в рамках поставок средств защиты для нужд МО РФ по контракту при выполнении гособоронзаказов, объявлен в розыск", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело бизнесмена выделено в отдельное производство.

В ноябре 2024 года технический директор подрядной организации "Интертехника" Алексей Морохов был арестован по обвинению в нанесении ущерба концерну "Калашников". Второго фигуранта уголовного дела, учредителя организации Алексея Леденева отправили под домашний арест весной 2025 года.

По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года они, будучи представителями подрядной организации, приобрели в Китае дефектные комплектующие по заниженной стоимости. Это привело к нарушению условий контрактов и поставке некачественных деталей концерну.

В феврале 2026 года стало известно о задержании экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой. Позже правоохранители завели уголовные дела против бывших сотрудников "Калашникова". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в коммерческом подкупе при выполнении гособоронзаказов.

