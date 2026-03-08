ТАСС: экс-сотрудники "Калашникова" стали фигурантами дел о мошенничестве и подкупе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные правоохранители возбудили уголовные дела против бывших сотрудников концерна "Калашников", передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в коммерческом подкупе при выполнении гособоронзаказов. Расследования уголовных дел находятся на активной стадии, добавил источник.

Ранее сообщалось, что 12 злоумышленников, которые представлялись известными личностями, обманули пенсионеров из Свердловской области на 8,6 миллиона рублей.

Мошенники звонили пожилым гражданам, представляясь правоохранителями. После этого они рассказывали о якобы ДТП с участием родственников жертв и требовали деньги за "решение вопроса".