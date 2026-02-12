Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:03

Общество

Пенсионеров в России предложили обеспечить бесплатной юрпомощью для борьбы с мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пенсионерам необходимо предоставить право на бесплатную юридическую помощь по вопросам предотвращения случаев мошенничества. С соответствующим обращением в адрес министра юстиции Константина Чуйченко обратился лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Не у каждого пенсионера есть близкие, способные подсказать, как защититься от изощренных схем злоумышленников. Значит, предоставить такую помощь представителям старшего поколения должно государство", – приводятся слова Слуцкого в телеграм-канале.

По его словам, такая мера позволит не только защитить имущество пожилого человека, но и повысит осведомленность пенсионеров по вопросам цифровой безопасности.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники начали использовать схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через опасные веб-приложения. Сначала один из аферистов публикует в групповом чате ссылку на новый из-за якобы утраты доступа к старому со стороны администратора.

Однако при переходе открывается мини-приложение Telegram с запросом пятизначного кода, при помощи которого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы.

обществобезопасность

