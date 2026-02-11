В Подмосковье раскрыта схема мошенничества с полисами КАСКО

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В Подмосковье пресечена мошенническая схема с полисами КАСКО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что злоумышленники переправляли машины из-за границы, регистрировали их на номинальных владельцев и покупали страховые полисы, а после подстраивали аварии. Затем от лица фиктивных собственников аферисты обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО.

В результате ущерб от противоправной деятельности мошенников составил более 30 миллионов рублей. Правоохранители задержали вероятных организаторов и участников схемы. Во время обысков изъяты средства связи, документы, деньги и иные предметы.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. На данный момент проводятся мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее правоохранители задержали 8 злоумышленников, которые за последние четыре года инсценировали свыше 500 аварий. По предварительным данным, аферисты купили несколько подержанных машин, которые использовали для мошеннической схемы.

Затем собственники иномарок требовали от страховых компаний компенсации, а после деньги распределяли между участниками мошеннической схемы. В результате был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования.

