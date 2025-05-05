05 мая, 14:25Происшествия
Задержаны восемь подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
По предварительной информации, злоумышленники купили несколько подержанных машин, которые использовали для инсценировки аварий. Затем собственники иномарок требовали от страховых компаний компенсации, а после деньги распределяли между участниками мошеннической схемы.
В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали в Москве, Подмосковье и Волгоградской области всех злоумышленников.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Всем задержанным предъявлено обвинение. Злоумышленников арестовали.
В прошлом году суд вынес приговор шести автоподставщикам. Им предъявили обвинение по статьям "Мошенничество", "Покушение", "Виды соучастников преступления" и "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". В зависимости от роли каждого участника суд назначил им от 4 до 7 лет колонии.