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05 мая, 14:25

Происшествия

Задержаны восемь подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

Видео: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали 8 злоумышленников, которые за последние четыре года инсценировали свыше 500 аварий. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники купили несколько подержанных машин, которые использовали для инсценировки аварий. Затем собственники иномарок требовали от страховых компаний компенсации, а после деньги распределяли между участниками мошеннической схемы.

В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали в Москве, Подмосковье и Волгоградской области всех злоумышленников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Всем задержанным предъявлено обвинение. Злоумышленников арестовали.

В прошлом году суд вынес приговор шести автоподставщикам. Им предъявили обвинение по статьям "Мошенничество", "Покушение", "Виды соучастников преступления" и "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". В зависимости от роли каждого участника суд назначил им от 4 до 7 лет колонии.

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