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Основатель SpaceX и бизнесмен Илон Маск заявил, что украинские элиты разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих в страну на фоне конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

"На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", – написал Маск.

Кроме того, предприниматель утверждает, что часть средств американских налогоплательщиков возвращается в США через схемы по отмыванию денег. По его словам, эти деньги идут на финансирование политических кампаний в Америке.

Ранее сообщалось, что Маск лично распорядился замедлить доступ Киева к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

По данным СМИ, Маск принял такое решение, чтобы наказать Киев за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом о введенных ограничениях предприниматель уведомил Белый дом уже после того, как их ввел.

После этого президент США Дональд Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Позже Трамп указывал, что доступ Киева к спутниковой связи Starshield уже восстановлен. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ничего не изменилось.