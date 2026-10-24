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24 октября, 07:38

Происшествия

Суд продлил арест сыну доцента Каменевой по делу о ее убийстве

Фото: depositphotos/belchonock

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 17-летнему сыну доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, обвиняемому в убийстве матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Обвиняемый будет находиться под арестом до 25 декабря 2026 года.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. После его смерти между Каменевой и его бывшей супругой возник имущественный спор.

Позже стало известно о задержании сына Каменевой. Ему было предъявлено обвинение в убийстве матери, совершенном группой лиц. Молодого человека заключили под стражу. Предполагаемый убийца объявлен в розыск и арестован заочно.

По данным СМИ, мотив убийства не был связан с деньгами – сын попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений. В день убийства он отвлекал домработницу на первом этаже частного семейного дома, чтобы его 19-летний знакомый смог войти в спальню Каменевой на втором этаже.

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