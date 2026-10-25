Мелания Трамп допустила возможность визита на Украину

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Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что посетит Украину. Об этом она заявила журналистам во Флориде.

"Посмотрим", – ответила Мелания на вопрос о визите на Украину.

Президент США Дональд Трамп, который сопровождал супругу, также не исключил ее возможного визита в эту страну.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Утверждалось, что об этом смогла договориться Мелания Трамп.

Позже стало известно, что российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом попросил передать искренние слова благодарности Трампу и его супруге Мелании, отметив ее вклад в урегулирование гуманитарных вопросов по Украине.