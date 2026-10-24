Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 21:43

Спорт

Заезды "Гран-при Москвы" состоялись на велотреке "Крылатское"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Крылатском прошли международные соревнования по велосипедному спорту на треке "Гран-при Москвы". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

"Международные соревнования "Гран-при Москвы" стали ярким событием для поклонников велоспорта. Столица традиционно поддерживает спортсменов, как начинающих, так и уже опытных, которые представляют нашу страну на стартах высокого уровня. Уверен, что насыщенная программа "Гран-при Москвы", включающая в себя состязания в пяти основных трековых дисциплинах, не оставила никого равнодушным, принесла яркие эмоции, позволила зрителям увидеть выступления признанных мастеров и оценить потенциал перспективной молодежи – будущих кандидатов в национальную сборную. Для самих спортсменов выход на старт знаменитого велотрека в Крылатском стало не только шансом проявить себя, но и хорошей возможностью получить бесценный соревновательный опыт", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Александра Горбенко.

Основные соревновательные заезды прошли 23 и 24 октября на полотне крытого велотрека "Крылатское". Турнир собрал сильнейших трековиков в четырех категориях: мужчины, женщины, юниоры и юниорки (17–18 лет). Спортсмены разыграли награды в пяти ключевых дисциплинах трекового велоспорта: индивидуальном спринте, кейрине, гонке по очкам, скретче и гонке с выбыванием.

Кульминацией спортивного праздника стала суббота, 24 октября: гости стали свидетелями решающей битвы элиты пелотона, которая транслировалась в прямом эфире федерального телеканала, а также могли принять участие в интерактивно-музыкальном фестивале, который объединил беговелы, фиджитал-спорт, интеллектуальную игру Го и концерт трибьют-коллектива Easy Dizzy.

Ранее в столице также состоялся 10-й Международный турнир по греко-римской борьбе "Победа". Соревнования приурочили к Году единства народов России. Они объединили борцов из российских регионов, а также из Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана. Всего разыграли 35 комплектов наград в пяти возрастных группах.

Любители велоспорта встретились в Крылатском на "Гран-при Москвы"

Читайте также


спортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика