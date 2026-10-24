Заезды "Гран-при Москвы" состоялись на велотреке "Крылатское"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Крылатском прошли международные соревнования по велосипедному спорту на треке "Гран-при Москвы". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

"Международные соревнования "Гран-при Москвы" стали ярким событием для поклонников велоспорта. Столица традиционно поддерживает спортсменов, как начинающих, так и уже опытных, которые представляют нашу страну на стартах высокого уровня. Уверен, что насыщенная программа "Гран-при Москвы", включающая в себя состязания в пяти основных трековых дисциплинах, не оставила никого равнодушным, принесла яркие эмоции, позволила зрителям увидеть выступления признанных мастеров и оценить потенциал перспективной молодежи – будущих кандидатов в национальную сборную. Для самих спортсменов выход на старт знаменитого велотрека в Крылатском стало не только шансом проявить себя, но и хорошей возможностью получить бесценный соревновательный опыт", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Александра Горбенко.

Основные соревновательные заезды прошли 23 и 24 октября на полотне крытого велотрека "Крылатское". Турнир собрал сильнейших трековиков в четырех категориях: мужчины, женщины, юниоры и юниорки (17–18 лет). Спортсмены разыграли награды в пяти ключевых дисциплинах трекового велоспорта: индивидуальном спринте, кейрине, гонке по очкам, скретче и гонке с выбыванием.

Кульминацией спортивного праздника стала суббота, 24 октября: гости стали свидетелями решающей битвы элиты пелотона, которая транслировалась в прямом эфире федерального телеканала, а также могли принять участие в интерактивно-музыкальном фестивале, который объединил беговелы, фиджитал-спорт, интеллектуальную игру Го и концерт трибьют-коллектива Easy Dizzy.

Ранее в столице также состоялся 10-й Международный турнир по греко-римской борьбе "Победа". Соревнования приурочили к Году единства народов России. Они объединили борцов из российских регионов, а также из Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана. Всего разыграли 35 комплектов наград в пяти возрастных группах.