В Москве состоялся 10-й Международный турнир по греко-римской борьбе "Победа"

Фото: пресс-служба Москомспорта

Около тысячи юных спортсменов в возрасте от пяти до 16 лет приняли участие в международном турнире по греко-римской борьбе "Победа" в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования были приурочены к Году единства народов России и объединили борцов из российских регионов, а также из Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана.

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что спортсмены продемонстрировали хорошую технику, характер и волю к победе, а зрители смогли увидеть много зрелищных схваток.

Горбенко добавил, что турнир стал доброй традицией для столицы и способствует развитию греко-римской борьбы в России и мире. По его словам, соревнования помогают спортсменам набираться опыта и мотивируют детей заниматься спортом. Некоторые зарубежные участники завоевали медали, в том числе золотые.

Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер. За время соревнований разыграли 35 комплектов наград в пяти возрастных группах. Иностранные спортсмены получили девять золотых медалей: по три – борцы из Азербайджана и Кыргызстана, две – из Казахстана и одну – из Турции.

Сборная Кыргызстана заняла третье место в командном зачете среди юношей до 15 лет, а Азербайджан – второе среди борцов до девяти лет. В трех из пяти возрастных групп победила команда Москвы. Кубинец Михаил Лопес, сын пятикратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаина Лопеса, завоевал бронзу в весовой категории до 92 килограммов среди юношей до 15 лет.

За поединками наблюдали известные представители мирового спорта. Помимо Лопеса, там присутствовали трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и заслуженный тренер России Ирина Винер, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также официальные представители стран, направивших свои делегации.

Помимо спортивной программы, для гостей подготовили культурные и интерактивные мероприятия. Состоялась премьера спектакля режиссера Зарины Мухитдиновой к 155-летию со дня рождения Ивана Поддубного. Роль легендарного атлета исполнил актер и спортсмен Олег Тактаров.

Также на площадке работали художественная выставка, лекторий о создании крупных спортивных арен и технологическая зона "Корпорации роботов", где посетители могли сыграть в шахматы с роботами. Для детей организовали встречу с персонажами "Союзмультфильма", а на медиаэкранах показывали презентации о культуре, науке и спортивных достижениях стран-участниц.

Соревнования организовала АНО "Лига победы" при поддержке столичного департамента спорта. Турнир проводится с 2023 года, и за это время в нем приняли участие более семи тысяч борцов. Отмечается, что после прошедшего турнира статистика проекта превысила отметку в восемь тысяч участников.

Ранее Горбенко заявил, что юбилейный турнир "Победа" способствует укреплению международных связей и культурному обмену. По его словам, соревнования объединяют спортивные поединки, современные технологии и искусство, а юные борцы получают возможность познакомиться с традициями других стран. Горбенко также отметил, что мероприятие помогает развивать сотрудничество в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта.

Турнир соответствует задачам государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России", а также информационной кампании по популяризации занятий спортом. Одна из целей – увеличить к 2030 году долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В Москве для этого развивают доступную спортивную инфраструктуру, поддерживают семьи с детьми и вовлекают в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции и их родственников.

