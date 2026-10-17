Александр Горбенко: турнир "Победа" объединил спорт, технологии и искусство

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Х Международный турнир по греко-римской борьбе "Победа" состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер 17 и 18 октября. Он приурочен к Году единства народов России, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участниками турнира станут более тысячи человек в возрасте от 5 до 16 лет, представляющих регионы страны и 10 зарубежных государств, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Кубу, Туркменистан и Турцию.

Программа соревнований объединит культуру и спорт. В воскресенье, 18 октября, для гостей турнира пройдет премьера спектакля режиссера Зарины Мухитдиновой, посвященного жизни выдающегося борца Ивана Поддубного и приуроченного к 155-летию со дня его рождения. Главную роль в постановке исполнит российский спортсмен и актер Олег Тактаров.

Кроме того, участников и гостей соревнований приглашают посетить художественную экспозицию, посвященную спорту, сыграть в шашки и шахматы с роботами в интерактивной зоне "Корпорации роботов" и встретиться с героями киностудии "Союзмультфильм". Также в дни турнира проведут открытые лекции.

На медиаэкранах Дворца гимнастики Ирины Винер появится экспозиция о странах‑участницах. На турнире будут присутствовать почетные гости, в том числе олимпийские чемпионы Александр Карелин и Роман Власов, заслуженный тренер России Ирина Винер, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, послы и официальные представители государств, принимающих участие в соревнованиях.

"Десятый, юбилейный турнир "Победа" доказывает, что интерес к российской школе греко-римской борьбы и нашим спортивным традициям со стороны зарубежного сообщества остается стабильно высоким. В современных реалиях подобные соревнования выходят далеко за рамки судейских протоколов: они становятся эффективной площадкой для укрепления межгосударственных связей, культурного диалога и формирования взаимного уважения среди подрастающего поколения. Формат турнира позволяет заложить прочный фундамент для долгосрочного международного сотрудничества в области физической культуры и детско-юношеского спорта. В этом году проект перешагнул рамки классических соревнований, объединив на одной площадке борцовские поединки, современные технологии и высокое искусство. Борцы здесь не просто соперничают, но также общаются, учатся у своих оппонентов, узнают традиции друг друга. Такой формат помогает воспитывать открытое и разностороннее поколение", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.

Соревнования организованы АНО "Лига победы" при поддержке столичного департамента спорта. Турнир проводится с 2023 года, за это время на ковер вышли более семи тысяч борцов.

Мероприятие соответствует целям государственных программ Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России" и инфокампании "Мотивация к занятию спортом и продвижение спортивной инфраструктуры". Одна из их задач – к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В столице особое внимание уделяют шаговой доступности инфраструктуры, поддержке семей с детьми, а также интеграции в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние тренировки проходят под руководством опытных тренеров. Присоединиться к занятиям могут все желающие старше 16 лет.

