Началась регистрация детских команд на Кубок московского спорта "Золотая шайба"

Фото: golden.sport.mos.ru

Открыт прием заявок на участие в Кубке московского спорта "Золотая шайба" – региональном этапе всероссийских соревнований по хоккею среди детей, передает портал мэра и правительства столицы.

Регистрация проходит в электронном формате с 10:00 12 октября по 6 ноября. Заявки принимают на официальном сайте турнира.

Организаторы сформируют список участников из первых 20 команд, которые подадут заявки и успешно пройдут комиссию по допуску игроков. К соревнованиям допускают любительские коллективы, представляющие государственные и негосударственные организации, а также коммерческие хоккейные клубы.

Турнир рассчитан на детей от 10 до 17 лет, участников распределят по четырем возрастным группам в зависимости от года рождения. В младшую войдут спортсмены 2016–2017 годов рождения, в среднюю – 2014–2015 годов, в старшую – 2012–2013 годов, а в юниорскую – 2010–2011 годов рождения.

После завершения приема заявок, с 7 по 23 ноября, организаторы проверят документы. Командам, выполнившим все условия, нужно будет лично передать полный комплект документов на каждого игрока.

Очные комиссии проведут по следующему графику: 26 ноября – для младшей группы, 27 ноября – для средней, 1 декабря – для старшей и 2 декабря – для юниорской. О точном времени и месте проверки участников предупредят заранее. Сам турнир состоится в период с декабря по январь.

"Золотая шайба" ведет историю с 8 декабря 1964 года. В тот день в газете "Пионерская правда" появился призыв "На старт, друзья! Золотая шайба зовет!". С тех пор соревнования среди юных хоккеистов проводят ежегодно.

Турнир организуют при поддержке департамента спорта Москвы. Он также связан с задачами государственных программ России "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России", а также информационной кампании, направленной на мотивацию к занятиям спортом и популяризацию спортивной инфраструктуры.

Одна из целей этих инициатив – довести к 2030 году долю жителей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, до 70%. Вклад столицы в достижение этой цели связан, в частности, с развитием доступной спортивной инфраструктуры, поддержкой семей с детьми и вовлечением в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

Ранее был анонсирован фестиваль Moscow Fitness Fest 2026, который пройдет 17 октября в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете. Организаторы ожидают более 5 тысяч гостей и зрителей, а к соревнованиям планируют привлечь свыше 2 тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 80 лет.

В программу войдут экстремальная полоса препятствий, турниры по армрестлингу, мас-рестлингу и воркауту, чемпионат Москвы по фитнес-челленджу, силовые состязания и командные выступления по чирлидингу. Для посетителей также подготовят интерактивные площадки, конкурсы с подарками и автограф- и фотосессии со знаменитыми спортсменами.